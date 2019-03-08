ПАСЕ призывает к транспарентности финансирования избирательной кампании на Украине

ПАРИЖ, 8 марта. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает к транспарентности финансирования избирательной кампании всех кандидатов в президенты на Украине, а также обеспокоена намерением полувоенных формирований применить силу в случае возможных нарушений. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ПАСЕ по итогам поездки ее делегации в Киев для оценки предвыборной обстановки.

"Делегация заслушала утверждения о незаконных расходах в ходе избирательной кампании и подчеркнула необходимость обеспечения полной транспарентности в отношении финансирования избирательных кампаний всех кандидатов, - говорится в коммюнике. - Также весьма обеспокоены сообщениями о том, что некоторые кандидаты предпринимают активные усилия по созданию систем подкупа избирателей".

Также подчеркивается, что представители ПАСЕ "встревожены" известием о том, что некоторые "полувоенные формирования были зарегистрированы в качестве внутренних наблюдателей и, как утверждается, угрожали применить силу против предполагаемых нарушений в день выборов".

Помимо этого, делегаты выразили мнение, что "беспрецедентно большое число кандидатов в президенты и внутренних наблюдателей может помешать беспрепятственному проведению выборов и создать проблемы в день выборов". "Действительно, право кандидатов быть представленными в избирательных комиссиях и внутренних наблюдателей на избирательных участках может привести к материально-техническим трудностям в день выборов", - отметили они.

"Делегация сожалеет, что свобода слова на Украине ограничена тем, что средства массовой информации, в основном принадлежащие олигархам, вместо того, чтобы сбалансировано представлять предвыборную обстановку, как правило, функционируют как каналы связи с общественностью для отдельных кандидатов", - добавили в ПАСЕ. Представители также разочарованы "низким число женщин-кандидатов".

Несмотря на это, в организации отметили, что "общие условия [на Украине] являются подходящими для проведения демократических выборов". "Делегация признала усилия украинских властей по обеспечению подлинного избирательного процесса и настоятельно призвала их продолжать действовать в соответствии с европейскими стандартами и передовой практикой, - продолжили там. - Законодательная база для проведения президентских выборов хорошая и, если она будет применяться добросовестно, должна привести к демократическим выборам. Также надеемся, что власти будут располагать достаточными средствами для защиты избирательного процесса от любых злоупотреблений и вмешательства".

О делегации

Делегация ПАСЕ, во главе с представителем от Великобритании Анджедой Смит находилась в Киеве по приглашению спикера Верховной рады с 6 по 7 марта. Делегаты встретились с представителями кандидатов в президенты, председателем и членами ЦИК, представителями министерства внутренних дел Украины, гражданского общества и СМИ, а также с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ.

В сообщении подчеркивается, что на президентских выборах на Украине будут работать 33 наблюдателя от ПАСЕ.