Делегация Совета Европы посетит Анкару для оценки подготовки местных выборов

ПАРИЖ, 8 марта. /ТАСС/. Делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (СЕ) во главе с представителем от Великобритании Эндрю Доусоном 14 марта совершит визит в Анкару для оценки подготовки местных выборов, которые пройдут в Турции 31 марта 2019 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении СЕ.

Как указывается в коммюнике, "делегация встретится с представителями дипломатического корпуса в Анкаре и членами Высшего избирательного совета". "Также запланированы встречи с представителями национальных ассоциаций местных органов власти, с представителями местных СМИ и НПО", - добавили в СЕ.

Там также указали, что с 27 марта по 1 апреля в Турции будет находиться миссия Конгресса по наблюдению за выборами, включающая 24 международных наблюдателя. "В день выборов 11 групп Конгресса будут представлены на избирательных участках по всей стране", - заключили там.