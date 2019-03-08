Число погибших при атаке в Кабуле возросло до 11

ТАСС, 8 марта. По меньшей мере 11 человек погибли, еще 95 получили ранения в результате атаки, совершенной в четверг в афганской столице. Об этом в пятницу сообщило агентство Pajhwok.

Ранее сообщалось о трех погибших и 22 раненых.

Как заявил представитель министерства внутренних дел страны Нусрат Рахими, согласно предварительным результатам расследования, атака была совершена движением "Талибан" (запрещено в РФ). Он добавил, что одного подозреваемого удалось задержать, двое других были убиты службой безопасности страны.

В четверг в Кабуле прогремели несколько взрывов. Нападение произошло, когда на западе столицы проходила церемония по случаю 24-й годовщины смерти лидера моджахедов Абдула Али Мазари, на которой присутствовали афганские политики. Неизвестные начали минометный обстрел по 13-му полицейскому округу. Первый взрыв прогремел во время выступления премьер-министра Афганистана Абдуллы Абудуллы.

Телеканал 1 TV сообщал в четверг, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) .