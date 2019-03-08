Премьер Ирландии: Лондон не предложил ничего для компромиссного решения по Brexit

ДУБЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Евросоюз сделал много уступок Великобритании в ходе переговоров по Brexit, однако британская сторона не предложила ничего, чтобы достичь компромисса. Об этом заявил в пятницу национальному телеканалу RTE премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

"Евросоюз уже сделал много уступок. На мой взгляд, существующее соглашение о выходе уже является результатом компромисса", - сказал Варадкар. "Соединенное Королевство не предложило ЕС и Ирландии ничего, чтобы достичь новых компромиссных договоренностей", - добавил он.

"Необходимо, чтобы британцы поменяли свой подход, должно быть понимание того, что Brexit - это их изобретение. Правительство Великобритании не смогло добиться ратификации [сделки по Brexit в парламенте]. Вопрос теперь должен звучать: что они нам могут предложить?" - указал глава ирландского правительства.

"Мы были готовы раньше и готовы сейчас к тому, чтобы бэкстоп распространялся лишь на Северную Ирландию. В этом случае Великобритания не была бы вынуждена полностью оставаться в составе таможенного союза", - отметил также Варадкар.

Прописанный в соглашении по Brexit так называемый режим бэкстопа предусматривает сохранение Соединенного Королевства в таможенном союзе и едином рынке ЕС до тех пор пока не будет найдено другого решения, способного сохранить британо-ирландскую границу прозрачной. Британские парламентарии опасаются, что из-за этого страховочного механизма Соединенное Королевство может навсегда оказаться привязанной к европейскому сообществу. Именно поэтому 15 января депутаты Палаты общин отвергли сделку об условиях Brexit, которую премьер-министр Тереза Мэй заключила с властями ЕС.

Следующее голосование по этому вопросу намечено на 12 марта.