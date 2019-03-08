Австрийский союз журналистов заявил о неготовности Украины к членству в ЕС

ВЕНА, 8 марта. /ТАСС/. Действия властей Украины, запретившие въезд руководителю бюро телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиану Вершюцу, говорят о том, что эта страна еще не готова для членства в Евросоюзе. Об этом заявили в пятницу в Австрийском журналистском союзе.

"Украина демонстрирует такими антидемократическими мерами (запрет на въезд репортеру ORF - прим. ТАСС), что страна еще не созрела для вступления в Европейский союз", - говорится в заявлении объединения.

Председатель Австрийского союза журналистов Фред Турнхайм также призвал Украину немедленно обеспечить независимую журналистскую работу Вершюца. "Запрет на въезд для журналистов - это никуда не годится", - отметил он.

Ранее с критикой мер властей Украины выступили генеральный директор ORF Александер Врабец и редакционный совет. В телерадиокомпании назвали украинский запрет ограничением свободы СМИ и потребовали его немедленной отмены.

7 марта Украина на один год запретила въезд для руководителя бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиану Вершюцу. Украинская сторона обвинила журналиста в нарушении государственной границы, оправдании воссоединения Крыма с Россией и антиукраинской пропаганде. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в ответ на это обвинила Украину в цензуре, осудила действия Киева и призвала снять запрет на въезд.

В декабре 2018 года журналист и репортер телерадиокомпании ORF на Украине Кристиан Вершюц заявил, что опасается за свою жизнь в этой стране и призвал австрийское правительство и руководство ORF повлиять на правительство Украины с целью прекратить строить препятствия для журналистской работы. Он также указывал, что украинские власти отказывают ему в аккредитации.