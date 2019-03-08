Представитель ОБСЕ призвал Украину отменить запрет на въезд австрийскому журналисту

ВЕНА, 8 марта. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что Украина должна отменить запрет на въезд руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиану Вершюцу.

"Отказ во въезде Вершюцу, как и любому другому журналисту, наносит большой ущерб свободе СМИ. Я призываю власти отменить это решение и воздерживаться от создания препятствий для его въезда в страну для законного осуществления профессиональной деятельности", - сказано в заявлении Дезира, которое распространила пресс-служба ОБСЕ.

7 марта Украина на один год запретила въезд для руководителя бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиану Вершюцу. Украинская сторона обвинила журналиста в нарушении государственной границы, оправдании воссоединения Крыма с Россией и антиукраинской пропаганде. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в ответ на это обвинила Украину в цензуре, осудила действия Киева и призвала снять запрет на въезд.