В парламенте Австрии призвали Украину отказаться от репрессий против журналистов

ВЕНА, 8 марта. /ТАСС/. Репрессии Украины против журналистов неприемлемы, Киев должен отказаться от запрета на въезд руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершюцу. Об этом заявил в пятницу депутат Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) и представитель по СМИ правительственной Австрийской партии свободы Ханс-Йорг Йеневайн.

"Австрийская партия свободы осуждает этот несовместимый с европейскими фундаментальными ценностями шаг и требует его немедленной отмены. Кристиан Вершюц - известный и уважаемый за пределами Австрии журналист. Репрессия Украины против журналистов абсолютно неприемлема", - заявил Йеневайн.

По его словам, Украина мерами по ограничению свободы СМИ отдаляется от Европы и европейских достижений. "Украинская избирательная кампания и сопутствующая "демонстрация силы" не могут быть оправданием для этого беспрецедентного и недемократического шага. Такой подход - позор для любого цивилизованного государства", - подчеркнул депутат.

7 марта украинское внешнеполитическое ведомство уведомило посольство Австрии в Киеве о запрете на въезд сроком на один год для руководителя бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиана Вершюца. Украинская сторона обвинила журналиста в нарушении государственной границы, оправдании воссоединения Крыма с Россией и антиукраинской пропаганде. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в ответ на это обвинила Украину в цензуре, осудила действия Киева и призвала снять запрет на въезд.

В декабре 2018 года Кристиан Вершюц заявлял, что опасается за свою жизнь на Украине, призвал австрийское правительство и руководство ORF повлиять на украинское правительство с целью прекратить строить препятствия для журналистской работы. Он также указывал, что украинские власти отказывают ему в аккредитации.