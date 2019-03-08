Помпео вновь призвал власти Ирана освободить спустя 12 лет экс-сотрудника ФБР

ТАСС, 8 марта. Госсекретарь Майкл Помпео в очередной раз призвал власти Ирана к освобождению бывшего сотрудника ФБР Роберта Левинсона по случаю 12-й годовщины его захвата в республике. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте Госдепартамента.

Также Вашингтон призвал освободить всех удерживаемых в Иране американских граждан. "Правительство Соединенных Штатов остается приверженным воссоединению семьи Левинсонов, чей глава показывал выдающиеся успехи в течение долгой службы нашей стране, - сказано в тексте. - Мы полны решимости обеспечить освобождение всех американских заложников и незаконных задержанных граждан, в том числе [Роберта] Левинсона, и не остановимся, пока они [захваченные граждане США] не окажутся на родине".

Американские власти также подтвердили, что выплатят $5 млн за любую информацию о местонахождении Левинсона.

В 2016 году Тегеран подтвердил согласие помочь установить судьбу и местонахождение бывшего сотрудника ФБР, который считается пропавшим без вести. Правительство США назначило награду в $5 млн за информацию о его местонахождении. Левинсон исчез во время поездки в Иран в марте 2007 года, в последний раз его видели на острове Киш.

Изначально Вашингтон утверждал, что мужчина не имел никакого отношения к деятельности властей США и прибыл в Иран с частной деловой поездкой. Однако информационное агентство Associated Press в 2013 году в ходе журналистского расследования выяснило, что Левинсон, которому в марте должно исполниться 68 лет, находился в Иране по заданию ЦРУ.

В прошлом Левинсон работал в ФБР и занимался уголовными делами, в том числе борьбой с оргпреступностью в США. По официальной версии событий, Левинсон уволился из ФБР в 1998 году. После ухода в отставку он какое-то время работал частным сыщиком, но с июня 2006 года начал сотрудничать с ЦРУ, добывая по поручению ведомства информацию в разных странах.