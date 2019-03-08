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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо заявил о сложностях при координации акций протеста из-за проблем с электричеством

Лидер венесуэльской оппозиции добавил, что он и его сторонники следят за "ситуацией в Каракасе и по всей стране"

КАРАКАС, 8 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в пятницу заявил, что проблемы с электричеством, которые с четверга наблюдаются по всей стране, создают проблемы для координации акций протеста, намеченных на субботу.

"Выход из кризиса возможен только с прекращением узурпации власти. Вот почему мы призываем [всех] выйти завтра на улицы. Будут проблемы с координацией [наших действий], поэтому внимательно следите и делитесь официальной информацией", - написал он в своем Twitter.

Оппозиционер также добавил, что он и его сторонники внимательно следят за "ситуацией в Каракасе и по всей стране".

В четверг многие районы столицы и более чем 20 штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере вызваны нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Теги
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