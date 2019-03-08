В Латвии открыли штаб международной Северной дивизии НАТО

РИГА, 8 марта. /ТАСС/. Штаб международной Северной дивизии НАТО открыли в пятницу в Адажи министры обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен, Латвии - Артис Пабрикс и Эстонии - Юри Луйк.

Пабрикс назвал открытие штаба вкладом "в укрепление безопасности всего региона".

"Создание Северной дивизии является новым уровнем сил реагирования НАТО по противостоянию угрозам нашего региона, - заявил в пятницу присутствовавший на церемонии министр обороны Эстонии Юри Луйк. - Силы сдерживания и способность защищать нас существенно усилятся с началом деятельности Северной дивизии".

"Этот штаб не предназначен только для тренировок, при необходимости он должен вести в регионе реальную оборонную деятельность", - добавил присутствовавший на открытии штаба командующий Силами обороны Эстонии, генерал-майор Мартин Херем.

В феврале министры обороны Дании, Латвии и Эстонии подписали на встрече в Брюсселе соглашение о взаимопонимании в связи с планируемым формированием штаба Северной дивизии НАТО.

Планируется, что международный штаб Северной дивизии войдет в военную структуру НАТО, связав военные части региона с управлением альянса. Странами - учредителями дивизии являются Дания, Латвия и Эстония. Ее штаб в мирное время будет размещаться в основном в городах Адажи (Латвия) и Каруп (Дания).

Первым начальником штаба станет генерал-майор Вооруженных сил Дании. Штаб должен достичь первичной оперативной готовности в первом полугодии 2019 года, полная готовность - в течение нескольких лет.