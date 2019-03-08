Эстонская Партия реформ начнет коалиционные переговоры с социал-демократами и "Отечеством"

ТАЛЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Партия реформ Эстонии предложила начать переговоры о создании правящей коалиции с Социал-демократической партией и партией "Отечество". Об этом лидер "реформистов" Кая Каллас сообщила порталу ERR в пятницу.

По словам Каллас, соответствующее решение Партия реформ приняла в пятницу на своем внеочередном заседании правления партии после того, как ранее в пятницу Центристская партия Эстонии отклонила предложение Партии реформ начать переговоры о создании правящей коалиции.

В среду правление победившей на парламентских выборах 3 марта Партии реформ приняло решение начать переговоры о создании правящей коалиции с Центристской партией. Вечером того же дня Юри Ратас провел встречу с лидером Партии реформ Каей Каллас, по итогам которой заявил, что его партия возьмет два дня для размышления о возможном участии в коалиции. Каллас в свою очередь сказала, что переговоры прошли хорошо.

По конституции Эстонии глава государства назначает кандидата в премьер-министры, который формирует новое правительство. По традиции, такое предложение получает лидер партии, получившей наибольшее число голосов на выборах в парламент.

Как сообщила во вторник Государственная служба по организации выборов Эстонии, победу на выборах в 101-местный парламент (Рийгикогу) 3 марта одержала Партия реформ, получив 28,9%, что дает ей 34 мандата. Центристская партия получила 23,1% (26 мест), Консервативная народная партия Эстонии - 17,8%, 19 мест, "Отечество" - 11,4%, 12 мандатов, Социал-демократическая партия - 55 175 9,8%, 10 мандатов. Остальные партии не преодолели пятипроцентного барьера и в парламент не попали.