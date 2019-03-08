Трамп заявил, что его экс-юрист Коэн просил о президентском помиловании

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Бывший адвокат президента США Майкл Коэн просил Дональда Трампа о помиловании, но он отказал. Об этом американский лидер написал в пятницу на своей странице в сети Twitter.

"Плохой юрист и жулик Майкл Коэн заявил, свидетельствуя под присягой, что никогда не просил о помиловании <...>. Он соврал!" - указал президент. "Он прямо попросил меня о помиловании. Я ответил "нет", - заявил Трамп.

Как сообщала ранее со ссылкой на собственные источники телекомпания CNN, Коэн пошел на сделку со следствием, так как перестал рассчитывать на помилование со стороны Трампа, если дело дойдет до суда и наказания. По ее данным, в апреле 2018 года после обысков агентов ФБР в офисе и доме адвоката лица из близкого окружения президента США заверили его, что Трамп его в беде не бросит. Коэн поверил в то, что ему нечего бояться, если он продолжит придерживаться избранной линии при даче показаний. Как напоминает телекомпания, Трамп поначалу публично называл своего экс-адвоката хорошим человеком и критически отзывался о действиях ФБР, однако потом глава государства постарался дистанцироваться от Коэна.

Коэн выступил 27 февраля в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей и, в частности, утверждал, что лично лгал первой леди США об изменах ее мужа, а также что глава государства в 2016 году лично поручил ему заплатить бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тыс. для того, чтобы та хранила в секрете информацию об интимных отношениях с Трампом. Также Коэн подтвердил, что не располагает никакими сведениями, подтверждающими достоверность подозрений по поводу приписываемого нынешнему президенту США сговора с должностными лицами в России в преддверии американских выборов в ноябре 2016 года.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен судом в Нью-Йорке к трем годам тюремного заключения по обвинениям в ряде преступлений, в том числе в нецелевом расходовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Эти средства, по данным прокуратуры, были выплачены за молчание женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.