ООН: около 250 тыс. венесуэльцев попросили убежища за рубежом в 2018 году

ЖЕНЕВА, 8 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 414 тыс. граждан Венесуэлы попросили с 2014 года убежища в других странах, при этом около 250 тыс. решились на этот шаг в 2018 году. Об этом сообщило в пятницу в Женеве Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Из-за [обострения] обстановки в Венесуэле количество просьб о предоставлении убежища от граждан этой страны резко выросло. С 2014 года их было подано в мире более 414 тыс., около 60% из них [248 тыс.] - за один только 2018 год", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что две трети просьб направлены в страны Латинской Америки, а остальные - в страны Северной Америки и Европы. Эти данные переданы в ООН властями этих стран, которые занимаются рассмотрением соответствующих вопросов.

По подсчетам УВКБ, всего за пределами Венесуэлы находятся сейчас более 3,4 млн ее жителей, из которых 2,7 млн уехали с 2015 года. Больше всего беженцев и мигрантов из Венесуэлы приняла Колумбия - 1,1 млн человек.

Выступая в среду в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подчеркнула, что нынешняя тяжелая социально-экономическая ситуация в Венесуэле "была усугублена санкциями". "Возникший в итоге политический, экономический, социальный и институциональный кризис вызывает тревогу", - заявила она на 40-й сессии Совета ООН по правам человека.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Действующий президент страны Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.