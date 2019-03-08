Французские таможенники обещают нарушить работу парижских аэропортов

ПАРИЖ, 8 марта. /ТАСС/. Забастовка французских таможенников, требующих улучшить условия труда в связи с выходом Великобритании из Евросоюза, может сказаться на работе аэропортов Парижа. Об этом сообщает в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление представителя профсоюзного движения сотрудников столичных аэропортов.

По его словам, "серьезные перебои в работе ожидаются" в субботу и воскресенье, "действия будут проходить на уровне пассажиров". Он также предупредил, что особенно сильно акция может повлиять на работу аэропорта Руасси - Шарль де Голль.

Согласно общему коммюнике профсоюзов CFDT, CGT, Solidaires, Unsa, USD-FO, участники забастовки требуют повышения заработной платы или особой премии за дополнительную работу в связи с Brexit. Организации призывают к акции протеста с 8 марта по 1 апреля. По данным AFP, представители профсоюзов должны встретиться 12 марта с министром государственного действия и финансов Жеральдом Дарманеном.

В компании Aroports de Paris (ADP, "Аэропорты Парижа"), которая управляет столичными воздушными гаванями, в ответ на запрос корреспондента ТАСС сообщили, что пока не располагают информацией о возможных задержках или отменах рейсов в связи с забастовкой.

Ранее действия французских таможенников вызвали серьезные задержки в движении поездов, курсирующих через тоннель под Ла-Маншем в сторону Великобритании. С понедельника сотрудники проводили полную проверку документов и багажа пассажиров, чтобы продемонстрировать властям, что произойдет после выхода Великобритании из ЕС, если таможне не выделят дополнительные ресурсы. По той же причине, на въезде в автомобильный туннель скопилась большая очередь из грузовиков.