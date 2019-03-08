Афины и Скопье подписали соглашение об открытии нового КПП на границе

АФИНЫ, 8 марта. /ТАСС/. Первый заместитель главы МИД Греции Сиа Анагностопулу и министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров подписали в пятницу в Скопье соглашение об открытии КПП Лэмос - Маркова-Нога на границе двух стран в районе озера Преспа. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

"Я хотела бы поблагодарить министра иностранных дел Северной Македонии господина Димитрова за сотрудничество и дискуссию, которые у нас были, и приветствовать подписание первого соглашения об открытии нового пограничного проездного пункта в Лэмосе в районе озера Преспа", - подчеркнула Анагностопулу на церемонии подписания документа. По словам дипломата, это важная договоренность, основанная на положениях подписанного ранее исторического Преспанского соглашения. "Наше сотрудничество пойдет на пользу обеим сторонам и Балканскому полуострову", - подчеркнула первый заместитель главы МИД Греции.

В свою очередь МИД Северной Македонии заявил, что "данное соглашение является первым документом, который подписан на основании положений заключенного между двумя странами Преспанского соглашения и, как ожидается, внесет свой вклад в дальнейшее развитие отношений двух стран, а также развитие связей между пограничными регионами в районе озера Преспа".

КПП Лэмос - Маркова-Нога был закрыт в 1967 году по решению Греции.

По сообщению АМНА, Сиа Анагностопулу встретилась в пятницу также с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым.

Преспанское соглашение подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию своей страны. Парламент Греции ратифицировал соглашение 25 января.

Ратификация этого документа ознаменовала завершение 27-летнего конфликта между Афинами и Скопье, в ходе которого Греция блокировала процесс приема Македонии в НАТО и ЕС. Ряд стран, включая Грецию, уже ратифицировал протокол вступления Северной Македонии в НАТО. 14 февраля Министерство иностранных дел Республики Северная Македония уведомило о смене названия страны секретариат ООН, стран - участниц и стран - наблюдателей ООН, а также все международные и региональные организации.

Подготовка визита Ципраса в Скопье

Заключение Преспанского соглашения позволит в ближайшее время открыть посольства Греции в Северной Македонии и Северной Македонии в Греции. 1 марта Алексис Ципрас заявил, что очень скоро он станет первым премьер-министром Греции, который официально посетит Скопье в сопровождении делегации деловых кругов. По его словам, будет учрежден Высший совет сотрудничества Греции и Северной Македонии с целью изучения путей углубления сотрудничества в ряде областей, представляющих общий интерес.

В четверг, выступая на мероприятии в Афинах, посвященном Международному женскому дню, Ципрас, отвечая на вопрос журналистов, дал понять, что планирует совершить визит в Скопье в конце марта - начале апреля.