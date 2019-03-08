Госдеп отверг обвинения в причастности США к отключению электричества в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Американские власти не имели никакого отношения к масштабному отключению электричества в Венесуэле. С таким заявлением выступил в пятницу на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

На прямой вопрос об этом он ответил категорическим "нет". Американский дипломат выразил мнение, что эта авария объяснялась прежде всего неудовлетворительным состоянием электросетей Венесуэлы.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе. Сейчас электроснабжение в отдельных районах Каракаса восстановлено.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".