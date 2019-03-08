Франция и Швеция разработают стратегию по борьбе с проституцией в Европе и мире

ПАРИЖ, 8 марта. /ТАСС/. Правительства Франции и Швеции намерены разработать план против торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации в Европе и во всем мире. Совместное заявление глав МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана и Швеции Маргот Валльстрём опубликовано в пятницу на сайте французского внешнеполитического ведомства.

"Цель нашей дипломатической инициативы, которую мы запускаем сегодня, - усилить борьбу против торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Мы будем поддерживать введение [в других странах] законов о проституции подобно тем, что уже действуют во Франции и в Швеции", - говорится в заявлении.

"Некоторые [страны] хотят легализовать проституцию. Однако Швеция и Франция явно высказались против ее стандартизации как профессии, - подчеркивают министры. - Мы считаем, что проституция всегда должна рассматриваться, как эксплуатация уязвимости человека".

Они отмечают, что многие работницы секс-индустрии живут в ужасных условиях и в состоянии постоянного стресса. В этой связи Париж и Стокгольм намерены организовать работу по распространению информации о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, в том числе через сотрудничество с неправительственными организациями, а также оказывать поддержку специальным центрам приема для женщин, которые хотят пройти реабилитацию.

Само по себе занятие проституцией в частном порядке без посредников никак не карается по закону во Франции. Однако с 2016 года, согласно Уголовному кодексу, подразумевается наказание за получение услуг от представителей секс-индустрии: их оплата или даже обещание оплаты карается штрафом в размере €1,5 тыс. Штраф в размере €3,75 тыс. предусмотрен для тех, кого поймают за соответствующим занятием повторно.