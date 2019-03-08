Военные Израиля засекли запуск ракеты из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 марта. /ТАСС/. Израильские военные засекли в пятницу запуск ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Был засечен запуск одной ракеты из сектора Газа по территории Израиля", - говорится в распространенном военными коммюнике. В армии указали, что "сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Эшколь", который граничит с сектором Газа.

Ранее в пятницу один палестинец погиб от огнестрельного ранения, полученного им в столкновениях с израильскими военными, которые прошли на границе сектора Газа.