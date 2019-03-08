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Палестино-израильский конфликт

Военные Израиля засекли запуск ракеты из сектора Газа

Воздушная тревога сработала в региональном совете Эшколь

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 марта. /ТАСС/. Израильские военные засекли в пятницу запуск ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Был засечен запуск одной ракеты из сектора Газа по территории Израиля", - говорится в распространенном военными коммюнике. В армии указали, что "сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Эшколь", который граничит с сектором Газа.

Ранее в пятницу один палестинец погиб от огнестрельного ранения, полученного им в столкновениях с израильскими военными, которые прошли на границе сектора Газа.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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