ЕС готов предоставить Лондону возможность одностороннего выхода из таможенного союза

ТАСС, 8 марта. /ТАСС/. Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюз готов предоставить Великобритании возможность одностороннего выхода из таможенного союза с ЕС, то есть, частичного прекращения так называемого "бэкстопа" - предохранительного механизма по сохранению прозрачной границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.

"ЕС намерен предоставить Британии возможность покинуть таможенный союз в одностороннем порядке, сохранив остальные условия "бэкстопа" без изменений для того, чтобы избежать возникновения "жесткой" границы [между Ирландией и Северной Ирландией], - написал он в пятницу на своей странице в Twitter. - Никто не будет принуждать Соединенное Королевство находиться в таможенном союзе против его воли". Таким образом политик предложил вариант, с помощью которого можно было бы снять опасения британских парламентариев об установлении режима "бессрочного бэкстопа".

Также Барнье заверил, что "ЕС в ближайшие дни продолжит интенсивную работу для того, чтобы избежать выхода Великобритании из состава Евросоюза без сделки".

Предусмотренный соглашением так называемый режим бэкстоп позволяет сохранить членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы не допустить появления пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе. Но при этом британские парламентарии опасаются, что из-за этого страховочного механизма Соединенное Королевство может навсегда оказаться привязанной к европейскому сообществу. Именно поэтому 15 января депутаты Палаты общин отвергли сделку об условиях Brexit, которую премьер-министр Тереза Мэй заключила с властями ЕС.

Следующее голосование по этому вопросу намечено на 12 марта. По утверждению британского министра финансов Филипа Хаммонда, очередной отказ парламента поддержать сделку создаст реальные предпосылки для откладывания намеченных сроков Brexit (выход страны из ЕС запланирован на 29 марта) и создаст крайне неопределенные перспективы для будущего Великобритании.