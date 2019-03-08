СМИ: премьер-министр Перу ушел в отставку

ТАСС, 8 марта. Председатель Совета министров Перу Сесар Вильянуэва в пятницу подал в отставку. Об этом сообщила перуанская газета El Comercio со ссылкой на свои источники.

По ее данным, одной из причин отставки политика стало желание перуанского президента Мартина Вискарры увеличить число женщин в национальном правительстве. На сегодняшний день мужчины составляют в нем большинство (14 из 19 министров). Пока неизвестно, принял ли глава Перу отставку Вильянуэвы.

Сесар Вильянуэва вступил в должность премьер-министра 2 апреля минувшего года. Он уже руководил правительством с октября 2013 по февраль 2014 года. Тогда президентом страны был левоцентрист Ольянта Умала.