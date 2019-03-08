{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: премьер-министр Перу ушел в отставку

По информации газеты El Comercio, причиной такого решения стало стремление президента страны Мартина Вискарры увеличить число женщин в правительстве

ТАСС, 8 марта. Председатель Совета министров Перу Сесар Вильянуэва в пятницу подал в отставку. Об этом сообщила перуанская газета El Comercio со ссылкой на свои источники.

По ее данным, одной из причин отставки политика стало желание перуанского президента Мартина Вискарры увеличить число женщин в национальном правительстве. На сегодняшний день мужчины составляют в нем большинство (14 из 19 министров). Пока неизвестно, принял ли глава Перу отставку Вильянуэвы.

Сесар Вильянуэва вступил в должность премьер-министра 2 апреля минувшего года. Он уже руководил правительством с октября 2013 по февраль 2014 года. Тогда президентом страны был левоцентрист Ольянта Умала.

Теги
ПеруВискарра, Мартин
Конституционный суд Молдавии 9 марта выскажется о результатах парламентских выборов
В частности, их признание может быть отложено до завершения всех судебных процессов
Читать полностью