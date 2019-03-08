Прокуратура Нью-Йорка обвинила вице-президента Венесуэлы в попытках обойти санкции США

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Обвинения в адрес вице-президента Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министра промышленности и национального производства страны Тарека эль-Айссами и ряда других венесуэльцев выдвинуты в пятницу прокуратурой Южного округа Нью-Йорка. Как сообщило на своем сайте в пятницу министерство юстиции США, эль-Айссами обвиняется, в частности, в нарушении правил операций с иностранными активами, установленными министерством финансов США.

По словам прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, эль-Айссами, "предположительно, обходил введенные санкции, используя американские компании для совершения международных перелетов в частном самолете". При этом Берман подчеркнул, что контроль за выполнением введенных США санкций "исключительно важен для обеспечения национальной безопасности США".

Специальный агент Таможенной и иммиграционной службы США Энджел Мелендес утверждает, что эль-Айссами причастен к наркоторговле и "использованию частных самолетов для проведения частных встреч в разных странах, в том числе в России и Турции".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

28 января администрация США ввела санкции против венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла"). По заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление с тем, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.

Несколько европейских стран ранее предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных выборов главы государства, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.