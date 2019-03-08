Дата встречи лидеров США и Китая пока не определена

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. США и КНР пока не договорились о сроках проведения встречи на высшем уровне для урегулирования существующих у них торговых споров. Об этом заявил в опубликованном в пятницу в газете The Wall Street Journal интервью посол США в КНР Терри Брэнстед.

"Дата [саммита] не была окончательно определена", - сообщил он, добавив при этом, что подготовка к встрече в верхах также не ведется.

По его словам, участникам торговых переговоров еще предстоит сблизить позиции по целому ряду вопросов, в том числе - о мерах, обеспечивающих выполнение соглашения. "Обе стороны согласны с тем, что необходимо добиться существенного прогресса", - отметил он, добавив при этом, что пока этого достичь не удалось, однако стороны "ближе к этому, чем когда-либо на протяжении длительного времени".

Комментируя высказывания посла, газета The Wall Street Journal отметила, что они лишь укрепляют сомнения в том, что Вашингтону и Пекину удастся быстро урегулировать торговые противоречия.

В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.