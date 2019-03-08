СМИ: президент Перу принял отставку премьер-министра страны

ТАСС, 9 марта. Президент Перу Мартин Виcкарра принял отставку председателя Совета министров страны Сесара Вильянуэвы, написавшего соответствующее заявление ранее. Об этом сообщила в пятницу газета La Republica.

По информации издания, отставка главы правительства вызвана критикой исполнительной власти. Как ожидается, его уход может привести к дальнейшим перестановкам в кабинете министров.

Ранее газета El Comercio называла одной из причин отставки политика намерение Вискарры увеличить число женщин в национальном правительстве. На сегодняшний день мужчины составляют в нем большинство (14 из 19 министров).

Сесар Вильянуэва вступил в должность премьер-министра 2 апреля минувшего года. Он уже руководил правительством с октября 2013 по февраль 2014 года. Тогда президентом страны был левоцентрист Ольянта Умала.