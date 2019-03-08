Трамп 19 марта примет в Белом доме президента Бразилии

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в Белом доме 19 марта примет бразильского лидера Жаира Болсонару. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Главы двух государств "обсудят, как построить более процветающее, безопасное и демократическое Западное полушарие", отметила она. "Лидеры двух крупнейших экономик полушария также обсудят возможности сотрудничества в сфере обороны, способствующую экономическому росту торговую политику, борьбу с транснациональной преступностью и восстановление демократии в Венесуэле", - подчеркнула Сандерс, добавив, что президенты затронут "важную роль, которую США и Бразилия играют в усилиях по оказанию гуманитарной помощи Венесуэле".

Ранее министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу заявил, что власти его страны рассчитывают на поддержку США в укреплении обороноспособности страны, а также готовы отказаться от визовых требований для граждан США и создать дополнительные условия для привлечения в страну американских инвесторов. С таким предложением, как ожидается, Болсонару выступит во время визита в Вашингтон 17-19 марта. Бразильский лидер также рассчитывает, что США поддержат заявку его страны на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и намерен договориться о заключении соглашения о коммерческом использовании космодрома Алкантара на северо-востоке республики.

Болсонару, представляющий консервативную Социал- либеральную партию, вступил в должность президента Бразилии 1 января. Его мандат рассчитан на четыре года. Во время избирательной кампании политик не раз заявлял о намерении сблизиться с США и называл себя поклонником Трампа.