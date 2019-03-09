В Пентагоне заявили, что понимают стремление Турции улучшить свою ПВО

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. США понимают стремление турецких властей улучшить свою систему противовоздушной обороны (ПВО), но закупка российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 приведет к "серьезным последствиям" для сотрудничества в военной сфере. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС официальный представитель министерства обороны США Эрик Пэхон в ответ на просьбу прокомментировать слова пресс-секретаря Пентагона Чарльза Саммерса о закупке С-400 Анкарой.

"Мы понимаем стремление Турции улучшить свою ПВО, однако приобретение Турцией российской системы С-400 будет иметь серьезные последствия для сотрудничества в военной сфере США и НАТО с Турцией", - сказал Пэхон.

В пятницу Саммерс подчеркнул, что покупка C-400 "отразится на [продаже Анкаре американских ракетных зенитных комплексов] Patriot и [истребителей-бомбардировщиков пятого поколения] F-35". "Они не получат F-35 и Patriot, - заявил пресс-секретарь Пентагона. "Если Турция примет С-400, то это приведет к серьезным последствиям, если говорить о наших отношениях, военных отношениях с ними", - добавил Саммерс.

Во вторник заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино сказал, что закупка Турцией С-400 у России может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем, а также санкциям в соответствии с Законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций". В тот же день главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что Пентагон рекомендует не передавать Турции F-35, если Анкара закупит у Москвы С-400.

О закупке

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. В сентябре 2017 года в России подтвердили факт заключения контракта, тогда же президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. В середине июня военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России получили задачу в мае 2019 года завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения у Москвы этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже F-35.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. С-400 может применяться и против наземных объектов.