Колонна "желтых жилетов" с женщинами в первых рядах вышла в Париже с площади Звезды

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Большая колонна "желтых жилетов" вышла в субботу с парижской площади Звезды - генерала де Голля - в направлении Лувра. В этом убедился корреспондент ТАСС, побывавший на главном проспекте французской столицы.

Место во главе колонны отведено женщинам, так как они отмечали в пятницу свой праздник - Международный женский день. Ими подняты транспаранты с надписями "Требуем равенства между женщинами и мужчинами - его нет в стране", "Женщины объявляют войну несправедливому к себе отношению". Многие участницы акции одеты не в "традиционные" желтые, а в ярко-розовые жилеты, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к женскому полу.

Есть лозунги, требующие положить конец насилию над женщинами и грубому с ними обращению во Франции. Также манифестанты протестуют против реформы системы социального страхования, недостаточных мер по борьбе против потепления климата. Над колонной развеваются флаги нескольких регионов Франции - в частности Нормандии, ряд департаментов которой серьезно страдает от безработицы и продолжающегося свертывания предприятий.

Колонне предстоит пройти многокилометровый путь до площади Порт-Руаяль, расположенной рядом с Лувром. Как сообщил журналистам один из официальных представителей "желтых жилетов" Тьерри-Поль Валетт, "новые манифестации протеста будут обязательно проведены в следующие выходные дни, когда состоится официальное подведение итогов проводимых в стране дебатов на тему о необходимых преобразованиях в социально-экономической сфере". "В дальнейшем мы намерены не только проводить дневные манифестации, но и "желтые ночи" в Париже и других городах Франции, а также различные многодневные акции", - пообещал он.