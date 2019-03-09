{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

ЛНР призывает Киев возобновить взаимодействие, установив прямой диалог

Представитель провозглашенной республики в контактной группе Ольга Кобцева считает подобный шаг единственно возможным вариантом в сложившейся ситуации

ЛУГАНСК, 9 марта. /ТАСС/. Провозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) призывает Украину возобновить прямой диалог с республиками Донбасса. Об этом в субботу сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева.

"Необходимо установить прямой диалог, который должен дополнить переговоры между конфликтующими сторонами внутри Украины - это представители Украины и представители ЛНР и ДНР", - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

По словам Кобцевой, возобновить взаимодействие на прежнем уровне - единственный возможный вариант в сложившейся ситуации.

21 февраля главы ДНР и ЛНР выступили с заявлениями, в которых подтвердили свою готовность вести прямой диалог с Киевом для установления мира в Донбассе, как это предполагают минские соглашения. В этой связи они обратились к гарантам этих соглашений в лице канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона с просьбой оказать влияние на президента Украины Петра Порошенко и содействовать установлению прямых и продуктивных переговоров.

Позже первый вице-спикер Верховной рады от партии "Блок Петра Порошенко", представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Киев не будет вести прямой диалог с республиками Донбасса.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияФранцияПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеМакрон, Эмманюэль
Роухани позитивно оценивает формат сотрудничества Азербайджан - Иран - Россия
Иранский президент также выступил за проведение очередного саммита глав трех государств
Читать полностью