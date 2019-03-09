Роухани позитивно оценивает формат сотрудничества Азербайджан - Иран - Россия

БАКУ, 9 марта. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани позитивно оценивает трехсторонний формат сотрудничества своей страны с Азербайджаном и Россией. Об этом он заявил в субботу, принимая в Тегеране министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

"Поддержав сотрудничество Баку и Тегерана на двусторонней и многосторонней основе, президент Роухани позитивно оценил сотрудничество в формате Азербайджан - Россия - Иран и отметил важность проведения очередного саммита глав государств", - приводит подробности встречи пресс-служба азербайджанского МИД.

На пресс-конференции в январе этого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия занимается подготовкой трехстороннего саммита с Ираном и Азербайджаном. Первая встреча в формате Россия - Иран - Азербайджан на высшем уровне состоялась 8 августа 2016 года в Баку, вторая - 1 ноября 2017 года в Тегеране.

Кроме того, как сообщает МИД Азербайджана, Мамедъяров передал президенту Ирана приглашение на саммит глав государств и правительств Движения неприсоединения, который пройдет в Баку 25-26 октября нынешнего года. "Президент Роухани с удовлетворением принял приглашение", - отмечается в сообщении.

На встрече Роухани и Мамедъярова состоялся обмен мнениями о реализации экономических проектов. Президент Ирана подчеркнул, что все ветви власти в его стране поддерживают развитие связей с Азербайджаном. "Президент Роухани отметил, что иранская сторона выступает за мирное урегулирование нагорнокарабахского конфликта путем дипломатических переговоров в рамках территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана", - говорится в сообщении.

Глава МИД Азербайджана в субботу прибыл в Тегеран с официальным визитом.