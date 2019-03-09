СМИ: террористы обстреляли населенные пункты на севере Сирии

ТАСС, 9 марта. Боевики экстремистских группировок выпустили в субботу десятки снарядов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам на севере Сирии, находящимся под защитой правительственных сил.

Как сообщило агентство SANA, наибольший материальный урон нанесен жилым домам и хозяйственным постройкам в поселках Маан и Эль-Масасна в 45 км к северу от провинциального центра Хама. Сведений о погибших и пострадавших среди мирных граждан оттуда не поступало.

Минометному обстрелу подвергся также город Мхерде, в окрестностях которого находится региональная теплоэлектростанция.

3 марта бандформирования предприняли атаку на лагерь сирийских войск в районе Эль-Масасны. В ходе отражения этой вооруженной вылазки погибли свыше 20 сирийских солдат.

Агентство SANA отмечает, что экстремисты, которые воюют на стороне террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), проникают в провинцию Хама из демилитаризованной зоны в Идлибе.

По его информации, артиллерия сирийской армии нанесла в субботу удары по их форпостам в долине Сахль-эль-Габ и к югу от Хан-Шейхуна.