Лидер Кубы назвал терактом саботаж на ГЭС в Венесуэле

ГАВАНА, 9 марта. /ТАСС/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель считает актом терроризма саботаж на гидроэлектростанции в Венесуэле, в результате которого большая часть страны осталась без электричества на сутки. Соответствующее заявление он сделал в субботу в Twitter.

"Электрический саботаж в Венесуэле - грязный террористический акт с целью сломить сопротивление венесуэльского народа и поощрить военную интервенцию", - написал лидер страны.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

Электроснабжение в отдельных районах Каракаса восстановлено. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.