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СМИ: в Афганистане за сутки уничтожили не менее 45 боевиков "Талибана"

Операции проводились афганским спецназом, сообщает агентство Khaama Press

ТАСС, 9 марта. По меньшей мере 45 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) уничтожены за сутки в ходе отдельных операций афганских сил специального назначения и авиаударов в различных провинциях Афганистана. Об этом сообщило в субботу агентство Khaama Press со ссылкой на военные источники.

По его данным, не менее 29 боевиков были убиты, один из полевых командиров получил ранения в ходе наземных операции спецназа и авиаударов в уездах Бараки-Барак и Чарх провинции Логар и Сайидабад провинции Вардак. Кроме того, как указали военные, был уничтожен начиненный взрывчаткой автомобиль. "Подобные операции и авиаудары были проведены в районах Муса-Кала и Навзад провинции Гильменд, а также в городе Таринкот (административный центр провинции Урузган - прим. ТАСС), в результате были ликвидированы 12 боевиков, - сообщил источник. - Уничтожены радиовышка движения "Талибан" и самодельное взрывное устройство".

"Афганский спецназ также провел операцию по поиску тайника с оружием в районе Ахмадабад провинции Пактия, где были обнаружены одна магнитная мина и 16 взрывателей, а также материалы, используемые при изготовлении взрывных устройств, - указали военные. - В ходе отдельной операции, проведенной в районе шоссе Саманган, убиты четыре боевика, еще три талиба получили ранения".

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