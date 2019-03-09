Молдавские демократы готовы к формированию большинства со всеми партиями

КИШИНЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы (ДПМ) готова к формированию парламентского большинства и нового кабинета министров с любыми партиями, прошедшими в парламент. Об этом сообщил журналистам в субботу представитель демократов Сергей Сырбу после заседания Конституционного суда (КС), на котором были утверждены результаты выборов и одобрены депутатские мандаты.

"Молдавии необходим функциональный парламент. Демократическая партия открыта для диалога абсолютно для всех партий. Мы не хотим кризиса в Республике Молдова, но и не боимся досрочных выборов", - сказал Сырбу.

Ранее демократы направили приглашение к переговорам проевропейскому оппозиционному блоку Acum ("Сейчас"). "Мы до сих пор не получили ответа на это письмо", - проинформировал Сырбу.

Как говорилось на сегодняшнем заседании КС, по итогам выборов 24 февраля в парламент прошла выступающая за восстановление отношений с Россией оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (35 мандатов), ДПМ (30 мандатов), блок Acum (26 мандатов), партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора (семь мандатов), а также три независимых депутата.

Президент Молдавии вправе созвать новоизбранных депутатов на первое заседание парламента в течение 30 дней после выборов.