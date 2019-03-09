Террорист атаковал американо-курдский патруль в Манбидже

ТАСС, 9 марта. Террорист-смертник атаковал на заминированном автомобиле совместный американо-курдский патруль в окрестностях города Манбидж на севере Сирии. Об этом сообщил в субботу курдскому телеканалу Rudaw командир "Сил народной самообороны" (СНС, формирования курдов) Шарфан Дервиш. По его словам, в результате взрыва ранены семь мирных граждан и один курдский ополченец.

В свою очередь официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) полковник Шон Райан сообщил телеканалу, что американские военнослужащие не пострадали в результате теракта.

По информации агентства Firat, для нападения на военный патруль был выбран оживленный животноводческий рынок, находящийся на выезде из города на шоссе Манбидж - Эль-Баб. Это уже третья с начала года террористическая атака на совместные патрули военнослужащих США и курдов на севере Сирии.

16 января в результате теракта в центре Манбиджа погибло 10 мирных жителей и пять ополченцев СНС, а также двое американских военных и двое гражданских сотрудников коалиции.

21 января жертвами взрыва на юге провинциального центра в Хасеке стали пять курдских бойцов, которые охраняли конвой коалиции.

Манбидж, расположенный в 85 км от сирийского города Алеппо, был освобожден отрядами СНС в августе 2016 года. Ранее он служил форпостом террористов из группировки ИГ.