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Акции протеста во Франции

В Париже в ходе акции "желтых жилетов" задержали 15 человек

Стычки между полицией и протестующими продолжаются на Елисейских полях, сообщает телеканал CNews

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Префектура полиции Парижа сообщила, что ее сотрудниками, а также сотрудниками жандармерии в субботу в ходе манифестаций "желтых жилетов" в столице были задержаны 15 человек. Ранее были распространены данные о 12 задержаниях.

Сейчас стычки между полицией и протестующими проходят на Елисейских полях, сообщает телеканал CNews. Они произошли через полчаса после того, как все манифестации в городе официально завершились, а полиция вытеснила оставшихся "желтых жилетов" с расположенной рядом с "полями" площади Звезды - генерала де Голля.

Около сотни радикалов вышли затем на Елисейские поля с соседних с ними улиц, где они укрывались от стражей порядка. Они начали провоцировать полицию, кидая в нее камни и бутылки.

Стражи порядка ответили массовым применением водометов. В настоящее время ряды полицейских постепенно продвигаются по всей ширине Елисейских полей, вытесняя оттуда хулиганов. Днем в столице полиция насчитала 2,8 тыс. манифестантов. В прошлую субботу их было гораздо меньше - 1,3 тыс.

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ФранцияАкции протеста во Франции
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