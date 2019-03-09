Президент Боливии осудил атаку на систему электроснабжения в Венесуэле

ТАСС, 9 марта. Президент Боливии Эво Моралес в субботу назвал "трусливой террористической атакой" саботаж на гидроэлектростанции в Венесуэле, в результате которого большая часть страны осталась без электричества на сутки.

"Мы осуждаем трусливую террористическую атаку на систему электроснабжения, которую пережил венесуэльский народ", - написал он в Twitter.

Моралес также заявил, что Боливия выступает против "постоянных санкций и вмешательства США во внутренние дела" Боливарианской Республики.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Электричество отсутствовало практически на всей территории страны. Жители столицы утверждали, что это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

Сейчас электроснабжение в отдельных районах Каракаса восстановлено. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.