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Радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю

По информации радиостанции Kan, пострадавших в результате инцидента нет

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 марта. /ТАСС/. Радикалы из сектора Газа запустили в субботу ракету по территории Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Вслед за срабатыванием сирен воздушной тревоги в региональном совете Эшколь (граничит с сектором Газа - прим. ТАСС) был засечен запуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Государственное радио Израиля Kan сообщает, что запущенная из сектора Газа ракета разорвалась в незаселенной местности. По данным радиостанции, пострадавших в результате инцидента нет.

В новость были внесены изменения (22:13 мск) - приводится информация о запуске ракеты

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