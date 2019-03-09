Радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 марта. /ТАСС/. Радикалы из сектора Газа запустили в субботу ракету по территории Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Вслед за срабатыванием сирен воздушной тревоги в региональном совете Эшколь (граничит с сектором Газа - прим. ТАСС) был засечен запуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Государственное радио Израиля Kan сообщает, что запущенная из сектора Газа ракета разорвалась в незаселенной местности. По данным радиостанции, пострадавших в результате инцидента нет.

В новость были внесены изменения (22:13 мск) - приводится информация о запуске ракеты