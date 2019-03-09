В Белграде прошла антиправительственная акция

БЕЛГРАД, 9 марта. /ТАСС/. Антиправительственная манифестация прошла в субботу в Белграде. Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, в митинге и последующем шествии по улицам города приняли участие несколько тысяч человек.

Манифестанты собрались на площадке у философского факультета Белградского университета, где прошел короткий митинг. Затем они двинулись по улицам города. Колонна остановилась у здания национального телевидения страны, где в течение часа продолжался митинг.

Далее грузовик со звукоусиливающей аппаратурой двинулся по белградским улицам. Следом шла колонна протестующих со свистками, вувузелами, барабанами, многие несли плакаты с обвинениями в адрес сербской власти. "Нас много!", "Вставай, Сербия!", "Хватит врать" - гласили плакаты. Организаторы шествия раздавали активистам и прохожим на улицах газету Danas, являющуюся рупором оппозиции.

На акции протеста не было полиции, однако на перекрестках дежурили машины автоинспекции, останавливая автомобильное движение по маршруту следования колонны для свободного прохода протестующих.

Акции протеста проходят в стране с начала декабря. Поводом к началу протестов стало избиение одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац группой злоумышленников. Оппозиция в этой связи обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала своих сторонников выйти на улицы.

В течение четверга и пятницы протестные акции также прошли во многих городах Сербии - Нише, Нови-Саде, Крагуеваце, Чачаке, Смедереве, Неготине, Шабаце, Трстенике, Крушеваце, Вранье, Суботице, Панчево, Ижице, Горни-Милановаце, Аранджеловаце, Тополе, Кралеве, Лесковаце, Вальеве.