Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа

ТАСС, 10 марта. Израильские ВВС нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по еврейскому государству. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в своем Twitter.

"Мы ответили, поразив несколько военных целей комплекса ХАМАС в секторе Газа, а также два судна ХАМАС", - говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба армии сообщила, что радикалы из сектора Газа запустили по территории Израиля ракету. По информации государственного радио Израиля Kan, она разорвалась в незаселенной местности, пострадавших в результате инцидента нет.