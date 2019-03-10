Президент Латвии предложил Европе объединиться против России

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Европа должна проявлять единство, выстраивая отношения с Россией. Об этом заявил президент Латвии Раймондс Вейонис в интервью, которое было опубликовано в субботу вечером на сайте журнала Der Spiegel.

Он утверждал, что с 2014 года Россия "осуществляет агрессивную политику ради достижения геополитических целей". "Наши страны соседствуют, у нас общие экономические интересы. С другой стороны, мы должны сохранять бдительность", - сказал Вейонис. По его словам, Европа нуждается в мерах по "отпугиванию, чтобы Россия однажды не напала на какую-либо из европейских стран". "Европа должна поддерживать единство", - отметил президент Латвии.

Реализацию проекта "Северный поток - 2" он увязал с "геополитическими намерениями" России. "Федеральный канцлер знает, что все балтийские страны с самого начала были против этого проекта и что наша позиция не поменялась", - сказал Вейонис.

Как ранее говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, мысли о том, что Россия может напасть на Прибалтику, могут возникать "только в воспаленном мозгу". "На этой абсолютно фейковой логике происходит совершенно реальное развертывание тяжелых вооружений, дополнительных крупных контингентов на границах НАТО с Российской Федерацией", - говорил министр.