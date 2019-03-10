Нетаньяху: выборы в Израиле не помешают восстановлению спокойствия в районах вокруг Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 марта. /ТАСС/. Израильский премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху пообещал в воскресенье сделать все необходимое для восстановления безопасности и спокойствия в прилегающих к сектору Газа районах на юге страны, невзирая на предстоящие 9 апреля в Израиле парламентские выборы. Соответствующее заявление премьер сделал на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

"Я слышал, что в Газе говорят, будто из-за избирательной кампании проведение широкомасштабной операции исключено. Я рекомендую ХАМАС не рассчитывать на это. Мы сделаем все необходимое для восстановления безопасности и спокойствия в прилегающих к сектору Газа районах и на юге Израиля в целом", - цитирует Нетаньяху его пресс-служба.

Радикалы из сектора Газа в марте после месячного перерыва возобновили ракетные обстрелы Израиля. На этой неделе израильские военные трижды засекали пуски ракет из анклава, на что каждый раз армия отвечала ударами по военным постам ХАМАС. "В последнее время мы видим провокации со стороны сектора Газа, это делают оппозиционные ХАМАС группировки, но это не снимает ответственности с ХАМАС, которое отвечает за все, что происходит на территории сектора Газа, и мы отвечаем соответственно, проводя налеты на цели ХАМАС при помощи наших ВВС", - сказал в этой связи Нетаньяху.

Последнюю масштабную военную операцию "Нерушимая скала", которая длилась 50 дней, Израиль провел в секторе Газа в июле-августе 2014 года. Ее заявленной целью являлось прекращение ракетных обстрелов территории еврейского государства.

Решение о роспуске Кнессета и проведении досрочных парламентских выборов в Израиле единогласно приняли 24 декабря 2018 года главы партий, входящих в правительственную коалицию, из-за разногласий вокруг законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в израильскую армию. 26 декабря 2018 года Кнессет утвердил закон о самороспуске и назначил досрочные парламентские выборы в стране на 9 апреля. Правительство Биньямина Нетаньяху продолжит работать до формирования нового кабинета по итогам голосования.