Тако Чарквиани создала в Грузии оппозиционную партию

ТБИЛИСИ, 10 марта. /ТАСС/. Партия "Закон и справедливость" создана в Грузии, своей целью она ставит вывод страны из кризиса и смену власти. Об этом в воскресенье в Тбилиси заявила основатель и лидер этой партии Тако Чарквиани, дочь известного грузинского поэта и общественного деятеля Джансуга Чарквиани (1931-2017).

"За последние 30 лет в Грузии было создано множество партий, которыми никого не удивишь. Сегодня мы объявляем о создании партии, которая будет бороться за вывод страны из кризиса, за решение жизненно важных проблем", - отметила 54-летняя Тако Чарквиани на учредительном съезде.

Она сообщила, что партия "Закон и справедливость" будет "сотрудничать со всеми оппозиционными силами, чтобы добиваться назначения досрочных выборов в парламент [очередные выборы пройдут осенью 2020 года] с целью смены власти в стране". Чарквиани подвергла критике политику правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ) и ее председателя Бидзину Иванишвили. "Считаю, что Иванишвили должен уйти из политики", - заявила она.

Оценивая деятельность прежних властей и экс-президента Михаила Саакашвили, Чарквиани отметила: "Я говорила и повторюсь, что в девятилетний период правления тех властей [2004-2012 годы] было допущено много жестокостей, ошибок и неправильных действий, но, на мой взгляд, параллельно с этим тогда власти провели много важных и нужных государству реформ, это надо ценить".

Чарквиани представила членов руководства новой партии, среди которых много молодых общественных деятелей.

В 2007-2012 годах Чарквиани вместе с отцом участвовала в акциях с требованиями отставки президента Саакашвили. В 2012 году она участвовала в мероприятиях, проводившихся оппозиционной тогда партией ГМ, которая победила на выборах в парламент 1 октября 2012 года и пришла к власти. В последние два года Чарквиани критикует политику действующих властей, в 2018 году активно участвовала в предвыборной компании Григола Вашадзе - кандидата в президенты от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (партии сторонников Саакашвили). В ноябре 2018 года заявила, что намерена создать в 2019 году свою партию.