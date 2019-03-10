Власти Мьянмы возложили ответственность за убийство полицейских на "Араканскую армию"

ТАСС, 10 марта. Девять сотрудников правоохранительных органов погибли в штате Ракхайн на западе Мьянмы в результате нападения боевиков "Араканской армии". Об этом сообщило в воскресенье министерство информации Мьянмы.

По его данным, порядка 60 боевиков группировки напали на полицейский пост. Вместе с тем министерство не приводит никакой информации о пострадавшем страже порядка и еще одном пропавшем без вести полицейском, о которых сообщало ранее агентство France-Presse.

"Араканская армия" была признана властями Мьянмы террористической организацией после того, как в январе текущего года ее боевики убили 13 и ранили девять полицейских. Группировка действует на территории страны с 2009 года и насчитывает порядка 7 тыс. сторонников.

Ситуация в штате Ракхайн в Мьянме обострилась в августе 2017 года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа", образованного в 2013 году, напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. В прошлом в Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами рохинджа и местными буддистами. Согласно официальным данным, новая волна насилия привела к гибели более 400 человек, а из Мьянмы в Бангладеш, по информации ООН, бежали более 720 тысяч рохинджа.