Вице-спикер Чехии считает, что следовало уведомить РФ о запрете на въезд члена делегации

ПРАГА, 10 марта. /ТАСС/. Чешские власти должны были заранее проинформировать Россию о нежелании впустить в республику члена возглавляемой главой Минпромторга Денисом Мантуровым делегации, направлявшейся на состоявшееся в среду 11-е заседание российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Об этом в дискуссионно-аналитической программе "Вопросы Вацлава Моравца" Чешского телевидения заявил в воскресенье заместитель председателя парламента Войтех Филип.

"Состав российской делегации был известен заранее, - отметил он. - Об отказе [во въезде] нужно было объявлять не в [пражском] аэропорту. Если же мы это сделали в аэропорту, то это или ошибка наших служб безопасности, или - [злой] умысел кого-то, кто хотел нанести ущерб чешско-российским отношениям".

Участвующий в дискуссии министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, комментируя инцидент, сказал, что МИД республики не имеет отношения к решению об отказе во въезде в страну сотруднику российского внешнеполитического ведомства, являвшегося членом делегации РФ. Оно принималось органами, отвечающими за национальную безопасность.

"Вопрос, кто будет или не будет впущен в страну, не находится в компетенции МИД, - подчеркнул министр. - Это вопрос [чешских] служб безопасности".

Президент Чехии Милош Земан назвал ранее отказ во въезде в республику члену российской делегации "глупой провокацией".

Чешские СМИ во вторник сообщили об отказе во въезде в республику "по соображениям безопасности" члену российской делегации, являющемуся сотрудником МИД РФ. Посольство России в Праге назвало эти действиями недружественными и не соответствующими характеру чешско-российских отношений, которые не останутся без ответа.