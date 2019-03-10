Милош Земан отпраздновал шестую годовщину пребывания на посту президента Чехии

ПРАГА, 11 марта. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан отпраздновал в воскресенье шестую годовщину пребывания на посту главы государства. Торжества, на которые он, согласно его пресс-секретарю Иржи Овчачеку, пригласил 1 тыс. гостей, прошли в Пражском граде.

"Мы уже в шестой раз встречаемся с вами по данному поводу [празднование очередной годовщины пребывания на президентском посту]. Надеюсь, что мы еще встретимся четыре раза", - сказал Земан в своем приветствии, обращаясь к гостям, среди которых находился премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Перед собравшимися выступила французская эстрадная певица Мирей Матье, связанная узами дружбы с женой чешского президента Иваной Земановой. Знаменитая французская певица в пятницу и субботу дала два концерта в Праге в рамках своего европейского турне Made in France.

Земан был избран чешским президентом в 2013 году. В январе прошлого года он был переизбран главной государства на второй пятилетний срок, отсчет которого пошел с марта 2018 года.