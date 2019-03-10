СМИ: курдские отряды возобновили штурм оплота террористов на востоке Сирии

ТАСС, 10 марта. Курдские формирования возобновили в воскресенье вечером операцию против форпоста террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Эль-Багузе на восточном берегу Евфрата. Об этом сообщил курдскому телеканалу Rudaw командир "Сил демократической Сирии" (СДС) Аднан Африни. По его данным, в атаке участвуют свыше 2,5 тыс. бойцов, численность противостоящих им наемников неизвестна.

"Срок ультиматума истек, и наши отряды начали штурм окраин Эль-Багуза, где укрываются остатки банд ИГ, - заявил командир СДС. - Мы точно знаем, что там остались террористы, которые отказались капитулировать". По его словам, операция по освобождению этого пограничного с Ираком района может занять трое суток.

Поддержку с воздуха отрядам СДС оказывают ВВС западной коалиции, которые нанесли удары по складам с боеприпасами.

В субботу из Эль-Багуза вышли свыше 100 человек, среди которых были несколько террористов и члены их семей. Ранее на этой неделе отряды СДС приостановили наступление, дав последнюю возможность мирным жителям покинуть форпост ИГ, а боевикам сдаться в плен.

В течение февраля по гуманитарному коридору оттуда были эвакуированы свыше 20 тыс. мирных жителей. Среди них были несколько сотен сложивших оружие боевиков с семьями и заложники из числа мирных граждан.