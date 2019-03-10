Секуйское меньшинство в Румынии провело марш с требованием автономии

БУХАРЕСТ, 10 марта. /ТАСС/. Марш по случаю Дня свободы секуев прошел в воскресенье в румынском городе Тыргу-Муреше (уезд Муреш в центре страны). Об этом сообщило агентство Agerpres.

Секуи или секлеры - этнически близкое к венграм национальное меньшинство в Трансильвании. Проживающие в уездах Ковасне, Харгите и Муреше секуи требуют автономии, однако румынские власти квалифицируют эти требования как сепаратистские тенденции. До 1918 года Трансильвания была составной частью Австро-Венгерской империи, сейчас там проживают примерно 1,3 млн венгров, или 6,5% населения Румынии.

Марш проводился в память о казни участников секуйского заговора австрийской армией в 1854 году. В нем приняли участие около 2 тыс. человек, которые вручили представителям префектуры уезда Муреш петицию с требованием предоставления Секуйскому краю (уезды Ковасна, Харгита и часть уезда Муреша) автономии и освобождения двух членов трансильванской группировки "Молодежное движение 64 комитатов" (Hatvanngy Vrmegye Ifjsgi Mozgalom - HVIM) Иштвана Беке и Золтана Соча, осужденных на 5 лет за терроризм.

Венгерское крайне правое движение HVIM выступает за объединение всех этнических венгров и пересмотр Трианонского договора (1920), согласно которому Трансильвания стала румынской. Название движения связано с "Великой Венгрией", состоявшей из 64 комитатов (округов).

Манифестанты скандировали: "Автономия!", "Смерть Трианону!", "Свободу Беке!" Марш прошел без инцидентов.