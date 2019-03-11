В Сингапуре заявили, что закупка истребителей F-35 не направлена против Китая

СИНГАПУР, 11 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Сингапура заверило, что приобретение американских истребителей F-35 не направлено против других стран и не означает создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе проамериканского альянса. Об этом пишет в понедельник газета The Straits Times, приводя высказывания представителей ведомства.

"В отличие от некоторых государств Азии, которые также закупают военную технику у США, Сингапур не состоит в договорах по альянсу с Вашингтоном", - указали в минобороны. Кроме того, в ведомстве назвали "ошибочными" сообщения телекомпании CNN, согласно которым закупка истребителей направлена в первую очередь на сдерживание Китая в Южно-Китайском море, а также означает формирование проамериканского альянса в регионе. Кроме Сингапура журналисты зачислили в такой блок также Австралию, Республику Корею и Японию.

Как отметили в минобороны, военная доктрина республики "основана на всеохватывающей архитектуре безопасности, ярким примером которой служат совещания министров обороны стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) а также партнеров по диалогу - Австралии, Индии, Китая, Республики Корея, Новой Зеландии, России, США и Японии".

Власти Сингапура в начале года объявили о намерении закупить на первом этапе четыре истребителя F-35, в дальнейшем приобрести еще восемь новейших самолетов. Как сообщил министр обороны Н Эн Хэнь, они пойдут на замену самолетов, находящихся на вооружении ВВС, срок эксплуатации которых истекает в 2030 году.

F-35 - многоцелевой истребитель, спроектированный с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Вместе с США в проекте его создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. С учетом подтвержденных и предполагаемых иностранных заказов общее число истребителей, которое предполагается произвести, превышает 3,1 тыс. единиц. Стоимость одного самолета составляет от $90 до 115 млн.