МИД Испании не дает оценок версии о возможной причастности США к налету на посольство КНДР

МАДРИД, 11 марта. /ТАСС/. МИД Испании не комментирует появившуюся в СМИ информацию, согласно которой к нападению на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля могут быть причастны спецслужбы США.

В воскресенье газета Confidencial сообщила, что такова одна из гипотез, которую рассматривают правоохранительные органы. "Расследование в процессе, - заявили в понедельник корреспонденту ТАСС во внешнеполитическом ведомстве Испании. - В настоящее время со стороны МИД никаких оценок [опубликованной информации]".

В свою очередь в полиции также воздержались от комментариев, сославшись на то, что ведется расследование.

Как сообщала ранее Confidencial, группа неизвестных лиц совершила налет на посольство КНДР в Мадриде и украла компьютерные устройства. К нападению могут быть причастны около десяти мужчин, у которых при себе было охолощенное оружие. Преступники удерживали персонал в диппредставительстве и находились там в течение нескольких часов. Полиция узнала о случившемся благодаря тому, что одной из заложниц удалось сбежать из здания.

По сведениям газеты, пока сотрудники правоохранительных органов не исключают никакой версии случившегося. Тем не менее, как сообщили источники газеты, набирает силу версия, согласно которой спецслужбы США спланировали акцию. Как уточнило издание, еще одной версией, которую изучают полицейские, является то, что за атакой стоят службы безопасности КНДР.

Ранее в МВД Испании корреспонденту ТАСС заявляли, что посольство КНДР не подавало жалоб в столичные правоохранительные органы в связи с произошедшим.