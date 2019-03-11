Молдавские социалисты предложили проевропейской оппозиции сформировать большинство

КИШИНЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) предложила проевропейскому блоку Acum ("Сейчас") сформировать парламентское большинство и оставить в оппозиции контролирующую сейчас правительство прозападную Демократическую партию Молдовы (ДПМ). Такое предложение озвучил представитель партии Иван Чебан в понедельник на совместном брифинге с председателем формирования Зинаидой Гречаный.

"Приглашаем на предварительные переговоры лидеров блок Acum <…> Социалисты и Acum являются главными оппозиционными силами. Вместе мы организовывали протесты против этого правительства. Теперь мы хотим определить, есть ли еще между нашими политическими силами точки соприкосновения, на которых могло бы строится будущее политическое сотрудничество", - зачитал декларацию Чебан, представляющий партию, которая поддерживает президента Игоря Додона и восстановление отношений с Россией.

ПСРМ готова обсудить формирование парламентского большинства, руководствуясь принципом укрепления государственности и нейтралитета страны. Кроме того, должен проводиться "сбалансированный внешнеполитический курс через стратегическое партнерство с РФ и взаимовыгодное сотрудничество с ЕС, США и другими странами". "На этих принципах будут вестись переговоры с депутатами парламента", - уточнил Чебан. Он сообщил, что социалисты приглашают лидеров Acum на переговоры 12 марта.

По итогам парламентских выборов 24 февраля 101-местный парламент Молдавии будет состоять из трех крупных формирований: социалистов (35 мандатов), демократов (30 мандатов) и Acum (26 мандатов). В законодательный орган также прошли семь депутатов партии "Шор" и трое независимых.

Ранее Acum пригласили в коалицию демократы. Если оппозиционеры отклонят это предложение, то ДПМ сделает предложение ПСРМ, сообщил вице-председатель Демпартии Владимир Чеботарь. По его словам, в случае провала переговоров ДПМ "будет открыта в качестве политической платформы для любого депутата".

Додон обещал созвать парламент на первое заседание до 27 марта. После этого у депутатов будет три месяца на формирование большинства и нового правительства. В противном случае парламент будет объявлен недееспособным и распущен.