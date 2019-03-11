Минобороны Испании выявило возможную атаку на свою внутреннюю сеть

МАДРИД, 11 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Испании обнаружило вероятную атаку на свою внутреннюю компьютерную сеть. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

По его информации, было "выявлено возможное вторжение в сеть общего назначения". "Инцидент находится на начальном этапе расследования", - уточнили в испанском министерстве. Там добавили, что прокуратура страны уведомлена о случившемся.

Как ранее сообщал директор Национального разведывательного центра Испании Феликс Санс Рольдан, в прошлом году страна столкнулась примерно со 100 кибератаками, которые можно считать серьезными. В целом в 2018 году было зафиксировано около 38 тыс. киберинцидентов, хотя большая часть из них не представляла никакой угрозы.